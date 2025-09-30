Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, ο οποίος αναμένεται να συμμετάσχει σε μια επιτροπή που θα εποπτεύει τη μετάβαση στη Γάζα υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτισε το «τολμηρό και ευφυές σχέδιο» που ανακοίνωσε χθες 29 Σεπτεμβρίου 2025, ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τόνι Μπλερ εξέδωσε γραπτή δήλωση, στην οποία χαιρέτισε την αμερικανική πρωτοβουλία: «Ο πρόεδρος Τραμπ παρουσίασε ένα τολμηρό και έξυπνο σχέδιο, το οποίο, αν συμφωνηθεί, μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο, να φέρει άμεση ανακούφιση στη Γάζα, την ευκαιρία για ένα φωτεινότερο και καλύτερο μέλλον για τον λαό της, διασφαλίζοντας παράλληλα την απόλυτη και διαρκή ασφάλεια του Ισραήλ και την απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Συνεχίζοντας, ο πρώην ηγέτης των Εργατικών τόνισε: «Αυτό το σχέδιο μας προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία να βάλουμε τέλος σε δύο χρόνια πολέμου, δυστυχίας και οδύνης και ευχαριστώ τον πρόεδρο Τραμπ για την ηγεσία, την αποφασιστικότητα και τη δέσμευσή του».

Ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη διάθεση του Τραμπ να προεδρεύσει του Συμβουλίου Ειρήνης: «Η προθυμία του να αναλάβει την προεδρία του Συμβουλίου Ειρήνης για να επιβλέψει τη νέα Γάζα αποτελεί τεράστιο μήνυμα στήριξης και εμπιστοσύνης στο μέλλον της Γάζας, στη δυνατότητα Ισραηλινών και Παλαιστινίων να βρουν έναν δρόμο προς την ειρήνη και στη δυναμική για μια ευρύτερη περιφερειακή και παγκόσμια συμμαχία, ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυνάμεις του εξτρεμισμού και να προαχθεί η ειρήνη και η ευημερία μεταξύ των εθνών».

Η «Επιτροπή της Ειρήνης», υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, θα επιβλέπει μια «απολίτικη και τεχνοκρατική»παλαιστινιακή επιτροπή η οποία θα διαχειρίζεται τις τρέχουσες υποθέσεις στη Γάζα, σύμφωνα με το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στο παλαιστινιακό έδαφος που παρουσίασε νωρίτερα χθες ο Λευκός Οίκος.

Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν χαιρετίζει τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ να θέσει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σε ανακοίνωση του αργά το βράδυ της Δευτέρας (29/9) χαιρέτισε τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ να θέσει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα και να επιτύχει την απελευθέρωση όλων των ομήρων, ενώ παράλληλα ευχήθηκε να δεσμευτεί και το Ισραήλ αποφασιστικά σε αυτή τη βάση.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε εκ παραλλήλου πως η Χαμάς δεν έχει άλλη επιλογή από την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Ο Μακρόν επισήμανε επίσης ότι τα ανωτέρω θα πρέπει να επιτρέψουν μία συζήτηση σε βάθος με όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους ούτως ώστε να επιτευχθεί μία διαρκής ειρήνη στην περιοχή βασισμένη στη λύση των δύο κρατών επί τη βάσει των πρόσφατων σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ. Τέλος ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρει ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.