Στην τιμή ρεκόρ των 510,3 εκατομμυρίων γιεν (περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ) στην ψαραγορά Toyosu του Τόκιο πουλήθηκε ένας τόνος κατά τη διάρκεια της παραδοσιακής πρωτοχρονιάτικης δημοπρασίας.

Το ψάρι, βάρους 243 κιλών, αγοράστηκε από την Kiyomura Corp., η οποία διαχειρίζεται την αλυσίδα εστιατορίων Sushizanmai.

«Ελπίζω ότι αυτή η προσφορά θα φτιάξει τη διάθεση όλων», δήλωσε ο πρόεδρος της εταιρείας Kiyoshi Kimura.

Η προσφορά ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ του 2019, που ήταν 333,6 εκατομμύρια γιεν. Ο τόνος θα σερβιριστεί στα εστιατόρια της αλυσίδας στην ίδια τιμή όπως συνήθως.