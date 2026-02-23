Το τελευταίο κομμάτι του κεντρικού πύργου της Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη τοποθετήθηκε, φέρνοντας το εμβληματικό αυτό έργο στο τελικό του ύψος, 144 χρόνια μετά την έναρξη της κατασκευής του.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ύστερα από αρκετές ημέρες ισχυρών ανέμων που καθυστέρησαν τις εργασίες, το άνω τμήμα του τετράπλευρου σταυρού από χάλυβα και γυαλί, ύψους 17 μέτρων, ανυψώθηκε με βαρούλκο και τοποθετήθηκε στην κορυφή του πύργου, που είναι αφιερωμένος στον Ιησού Χριστό.

Με συνολικό ύψος 172,5 μέτρα, ο ναός – έργο ζωής του Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί – αποτελεί πλέον το ψηλότερο κτήριο της πόλης και την ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο.

Κατά την τοποθέτηση υψώθηκαν οι σημαίες της Καταλονίας και του Βατικανού, με τον επικεφαλής αρχιτέκτονα Jordi Faulí να δηλώνει: «Ήταν μια χαρούμενη μέρα, υπέροχη για όλους τους ανθρώπους που το έκαναν δυνατό».

Η επίσημη τελετή για την ολοκλήρωση του πύργου – του ψηλότερου από τους 18 που είχε σχεδιάσει ο Γκαουντί – θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου, στην εκατονταετηρίδα του θανάτου του, το 1926.

Υπενθυμίζεται ότι ο ναός καθαγιάστηκε το 2010 από τον Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ΄.

Η πλήρης ολοκλήρωση της βασιλικής αναμένεται σε περίπου μία δεκαετία, με την κατασκευή της εντυπωσιακής νότιας πρόσοψης της Δόξας.

Για δεκαετίες, η Σαγράδα Φαμίλια λειτουργούσε ως ανοιχτό εργοτάξιο, με γενιές τεχνιτών να εργάζονται ανάμεσα σε εκατομμύρια επισκέπτες που ουσιαστικά χρηματοδότησαν το έργο.

Μόλις τα τελευταία 15 χρόνια, με την ολοκλήρωση του εντυπωσιακού εσωτερικού, ο ναός άρχισε να θυμίζει περισσότερο εκκλησία, παρά κατασκευαστική ζώνη.

Στο εσωτερικό, τα γεωμετρικά σχέδια του Γκαουντί δημιουργούν μια «όαση φωτός», με δενδρόμορφες κολόνες που υψώνονται και λεπταίνουν προς την οροφή, λευκή πέτρα και πολύχρωμα βιτρό να συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό.

Η βασιλική αγαπιέται, αλλά και διχάζει. Ο Βρετανός συγγραφέας Τζορτζ Όργουελ την είχε χαρακτηρίσει «ένα από τα πιο αποκρουστικά κτήρια στον κόσμο», εκφράζοντας μάλιστα τη λύπη του που δεν καταστράφηκε κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου.

Οι αναρχικοί είχαν τότε καταστρέψει τα αρχικά σχέδια και το γύψινο μοντέλο του Γκαουντί, τα οποία αργότερα ανακατασκευάστηκαν με σχολαστική επιμέλεια.

Ωστόσο στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ο Νεοζηλανδός αρχιτέκτονας Μαρκ Μπάρι, αξιοποίησε λογισμικό σχεδιασμού πυραύλων για να υλοποιήσει με ακρίβεια τη γεωμετρία του οράματος του Γκαουντί.

Παρότι το έργο φέρει ξεκάθαρα τη σφραγίδα του Γκαουντί, η κατασκευή του αποτελεί πλέον αποτέλεσμα συνεργασίας πολλών δημιουργών. Ιδιαίτερη συζήτηση έχει προκαλέσει η πρόσοψη του Πάθους – γνωστή και ως «πρόσοψη του Darth Vader» – έργο του γλύπτη Josep Maria Subirachs.

Παράλληλα, οι καλλιτέχνες Miquel Barceló, Cristina Iglesias και Javier Marín έχουν αναλάβει να παρουσιάσουν προτάσεις για τη διαμόρφωση της πρόσοψης της Δόξας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί την επόμενη δεκαετία.

Σήμερα, η Σαγράδα Φαμίλια αποτελεί το κορυφαίο τουριστικό αξιοθέατο της Βαρκελώνης, προσελκύοντας περίπου 5 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, και αποφέροντας έσοδα της τάξης των 150 εκατομμυρίων ευρώ – ποσά που συνεχίζουν να χρηματοδοτούν την ολοκλήρωση ενός από τα πιο εμβληματικά αρχιτεκτονικά έργα στον κόσμο.