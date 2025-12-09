H αλληλεγγύη έριξε κόκκινο στην Piazza Polonia στο Τορίνο της Ιταλίας. Το Ίδρυμα « Forma» γιόρτασε τη δέκατη πέμπτη συγκέντρωση του Άγιου Βασίλη, φέρνοντας χιλιάδες πολίτες, ντυμένους εορταστικά στην πλατεία μπροστά από το Νοσοκομείο Παίδων «Regina Margherita» για να προσφέρουν ιδιαίτερους χαιρετισμούς στους μικρούς ασθενείς.

Oι Άγιοι Βασίληδες έφτασαν με διάφορους τρόπους: με τα πόδια, με ποδήλατο, με μοτοσικλέτα, ακόμη και από το ποτάμι, όλοι ενωμένοι σε μια μεγάλη, συμβολική αγκαλιά.

Για την περίσταση, η Piazza Polonia μετατράπηκε σε μια εορταστική «Piazza Lapponia», ξεχειλίζοντας σαν μια θάλασσα από κόκκινα γιλέκα. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη ενέργεια, χάρη στη μουσική, τις παραστάσεις, την εντυπωσιακή παρουσία ακροβατικών υπερηρώων και τα αναψυκτικά, όπως ζεστή σοκολάτα και ζεστό κρασί.

Ο Δήμαρχος του Τορίνο, Stefano Lo Russo, και ο Πρόεδρος της Περιφέρειας του Πιεμόντε, Alberto Cirio, ήταν επίσης παρόντες στην εκδήλωση.

Η πιο συγκινητική και σημαντική στιγμή ήταν η εγκατάσταση μιας γιγαντιαίας χριστουγεννιάτικης έκθεσης στην πλατεία του Νοσοκομείου, μιας πραγματικής «χριστουγεννιάτικης κάρτας», αποτέλεσμα μιας καλλιτεχνικής πρωτοβουλίας της Forma στην οποία συμμετείχαν 330 Τάξεις Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Οι Τάξεις Προσχολικής Ηλικίας δημιούργησαν εκατοντάδες μοναδικά στολίδια για το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Οι Τάξεις του Δημοτικού Σχολείου επινόησαν παραμύθια, που απεικονίστηκαν στα κίτρινα πάνελ, σχηματίζοντας μια τεράστια κίτρινη καρδιά.

Κάθε στολίδι και κάθε ιστορία είναι αφιερωμένη στους ασθενείς. «Αυτή η σχολική πρωτοβουλία ενσαρκώνει το βαθύ νόημα της αποστολής μας: να ενώσουμε παιδιά και οικογένειες σε μια συγκεκριμένη χειρονομία αλληλεγγύης», δήλωσε η Luciana Accornero, Πρόεδρος της Forma.

