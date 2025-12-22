Μια διαφορετική χριστουγεννιάτικη συναυλία, με φωνητικά και κιθάρα, πραγματοποιήθηκε για τα ζώα στο πάρκο «Natura Viva» στο Bussolengo και στο βιοπάρκο «Zoom Turin» στο Τορίνο.

Δύο μουσικοί, ο Michele Negrini (γνωστός και ως Michele Mud) και ο Ivan Ottolini (γνωστός και ως Ivan Wildboy), στην κιθάρα, περιόδευσαν στα δύο πάρκα, σταματώντας για να παίξουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια κατευθείαν στα ζώα.

Αυτή η ασυνήθιστη δραστηριότητα σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Πάρμας και της Πάντοβα, τους έδωσε μια ευκαιρία για να αξιολογήσουν τις συμπεριφορικές αντιδράσεις των ζώων στα τραγούδια, όπως τα «Jingle Bells», «Feliz Navidad», «White Christmas» και «Silent Night».

Κάθε ένα από αυτά επέδειξε μια διαφορετική αντίδραση: από την προσεκτική περιέργεια των καμηλοπαρδάλεων, ικανές να διατηρήσουν την προσοχή τους για αρκετά λεπτά, μέχρι την πλήρη χαλάρωση των γιγάντιων χελωνών, οι οποίες απολάμβαναν ακόμη και στιγμές ξεκούρασης.

Το ίδιο συνέβη και με τον δράκο του Κομόντο, ενώ η αρχική δυσπιστία των χιμπατζήδων αργότερα έδωσε τη θέση της στην περιέργεια ορισμένων ζώων, τα οποία παρόλα αυτά παρατηρούσαν τον μουσικό από ψηλά.

Οι λεμούριοι, από την άλλη πλευρά, άφησαν τη χριστουγεννιάτικη συναυλία να τους συνοδεύει κατά την ηλιοθεραπεία τους, τοποθετούμενοι όσο το δυνατόν πιο κοντά στη μελωδία. Τα πιο προσεκτικά ήταν τρία μωρά ταράνδου, που δεν ήταν ακόμη ενός έτους: συνοδευόμενα από τους τέσσερις ενήλικες, επέδειξαν την εξερευνητική περιέργεια που χαρακτηρίζει την ηλικία τους. Τα αλπακά και οι λάμα έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα μουσικά όργανα, τα οποία εξέτασαν προσεκτικά.

Με πληροφορίες από Parco Natura Viva