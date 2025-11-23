Mια πρωτοποριακή για τα ιατρικά δεδομένα, μεταμόσχευση καρδιάς, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Μεταμοσχεύσεων Καρδιάς και ήπατος του Νοσοκομείου Le Molinette του Τορίνο.

Όπως ανακοίνωσε το Νοσοκομείο, η καρδιά της Ελληνίδας δότριας συνέχισε να χτυπά -χάρη σε ειδική μηχανική υποστήριξη- τόσο κατά την μεταφορά, όσο και κατά την διάρκεια της επέμβασης.

Συνολικά, δηλαδή, για πάνω από οκτώ ώρες, χωρίς να προκύψει ισχαιμία.

Το μόσχευμα προήλθε από ασθενή που βρισκόταν σε Νοσοκομείο της Αθήνας και μπόρεσε να μεταφερθεί στο Τορίνο, δηλαδή σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων με απόλυτη επιτυχία και χωρίς κανένα πρόβλημα.

Όπως αναφέρουν τα Ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης, τέσσερις Ιταλοί γιατροί έφτασαν στην Αθήνα με ιδιωτικό αεροσκάφος, παρέλαβαν το μόσχευμα και το μετέφεραν στο Τορίνο.

Χάρη σε ειδικό μηχάνημα (το οποίο δωρήθηκε με πρωτοβουλία εφημερίδας) το όργανο συνέχισε να αιματώνεται καθ΄ όλη την διάρκεια της πτήσης.

Στο Τορίνο, οδηγήθηκε στο Χειρουργείο του Le Molinette, εξηνταπεντάχρονος ασθενής με σοβαρής μορφής καρδιομυοπάθεια που είχε προκληθεί από έμφραγμα, ο οποίος βρισκόταν σε αναμονή μοσχεύματος εδώ και ένα χρόνο.

Εν αντιθέσει με την συνηθισμένη τεχνική, το όργανο προς μεταμόσχευση δεν σταμάτησε να χτυπά, αλλά συνδέθηκε με το σύστημα εξωσωματικής κυκλοφορίας που κρατούσε στην ζωή τον ασθενή.

Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή Massimo Boffini, τον Καθηγητή Antonino Loforte και τη Δρ. Barbara Parrella, με τη βοήθεια της αναισθησιολόγου Δρ. Rosetta Lobreglio.

Πηγή: ΑNSA