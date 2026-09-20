Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στο Τορόντο, η τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά κ. Αποστόλου. Κατά την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του, ο ναός κατακλύστηκε από πλήθος πιστών και εκπροσώπων της ελληνικής ομογένειας, οι οποίοι αναφώνησαν το «Άξιος» προς τιμήν του νέου τους Ποιμενάρχη.

Της τελετής προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτας, ο οποίος παρέστη ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου.

Η εκδήλωση έτυχε ευρείας πολιτικής εκπροσώπησης, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Καναδά. Από πλευράς της Ελληνικής Κυβέρνησης έδωσαν το «παρών» ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, καθώς και η Υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Εξίσου ηχηρή ήταν και η παρουσία της καναδικής πολιτικής ηγεσίας, καθώς ανάμεσα στους επίσημους παρευρισκόμενους βρίσκονταν ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Ζαν Κρετιέν, ο Πρωθυπουργός της Επαρχίας του Οντάριο, Νταγκ Φορντ και η Δήμαρχος του Τορόντο, Ολίβια Τσάου.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Απόστολος, ο οποίος εξελέγη παμψηφεί, από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στις 22 Ιουλίου 2026, διακονούσε μέχρι πρότινος ως Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης.

Με την ενθρόνισή του, ξεκινά επίσημα μια νέα περίοδος για την Αρχιεπισκοπή Καναδά. Έχοντας στο πλευρό του τον κλήρο και την πολυπληθή ελληνική ομογένεια, ο νέος Αρχιεπίσκοπος αναλαμβάνει την ευθύνη μιας ιστορικής επαρχίας του Οικουμενικού Θρόνου.

Βασικός του στόχος είναι η συνέχιση του πολύπλευρου πνευματικού, ποιμαντικού και κοινωνικού έργου της Εκκλησίας, εστιάζοντας παράλληλα στη σύσφιξη των δεσμών των νεότερων γενεών με την Ορθόδοξη πίστη και την πλούσια ελληνική παράδοση.

Πηγή: vimaorthodoxias