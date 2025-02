Η Delta Air Lines ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει αποζημιώσεις σε κάθε έναν από τους επιβάτες του αεροπλάνου που ανετράπη κατά την διαδικασία της προσγείωσης στο αεροδρόμιο Pearson στο Τορόντο.

Σαν από θαύμα, οι 80 επιβάτες επέζησαν, παρά το γεγονός ότι το αεροσκάφος, αφού προσγειώθηκε και σύρθηκε πάνω σε φλόγες, στη συνέχεια αναποδογύρισε εν μέσω ισχυρών ανέμων.

Δείτε το βίντεο από την ώρα του ατυχήματος:

New footage of the Delta CRJ-900 crash that occurred at Toronto Pearson International Airportpic.twitter.com/2ilJwqRDDs

— Massimo (@Rainmaker1973) February 18, 2025

