Μια απίστευτη σκηνή, που θυμίζει κινηματογραφική ταινία, κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας των φυλακών του Μπάρι στην Ιταλία. Λίγα μόλις καρέ αποκάλυψαν τον ευρηματικό –πλην παράνομο– τρόπο με τον οποίο ένα ζευγάρι κατάφερε να περάσει τηλεφωνικές κάρτες (SIM) μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η δράση εγκληματικής οργάνωσης.

Στο επίμαχο βίντεο, ο 32χρονος κρατούμενος Ντονάτο Αντόνιο Αλφαράνο και η 29χρονη σύντροφός του, Οριάνα Λεόνε, φαίνονται να αγκαλιάζονται και να ανταλλάσσουν ένα παθιασμένο φιλί. Όπως αποδείχθηκε, δεν επρόκειτο απλώς για μια εκδήλωση αγάπης: η 29χρονη, κρατώντας το πρόσωπο του συντρόφου της, του μετέφερε με το στόμα τρεις κάρτες nano SIM, τυλιγμένες σε διάφανη μεμβράνη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Διεύθυνσης Αντιμαφίας (Dda) του Μπάρι, η οποία διεξάγει τη μεγάλη έρευνα υπό την κωδική ονομασία «Re nero» (Μαύρος Βασιλιάς), οι κάρτες αυτές επέτρεπαν στον 32χρονο να συντονίζει και να διευθύνει μέσα από το κελί του, το δίκτυο εκβιάσεων της μαφίας στην περιοχή Πάλο ντελ Κόλε.

Το δίκτυο, οι συλλήψεις και η εμπλοκή της… γιαγιάς

Η αποκάλυψη της δράσης του κυκλώματος οδήγησε τον δικαστή προκαταρκτικής εξέτασης, Φραντσέσκο Βιτόριο Ρινάλντι, στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης. Εκτός από τον Αλφαράνο, τον δρόμο για τη φυλακή πήραν ο 34χρονος Τζουζέπε Καπούτο και ο 21χρονος Τζοβάνι Λόπεζ, που φαίνεται να είναι μέλη της ίδιας σπείρας.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η σύλληψη της 68χρονης γιαγιάς του Αλφαράνο, Κρεσέντσα Καρμπονάρο, η οποία τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο εγγονός της είχε ζητήσει να προμηθευτεί και να ενεργοποιήσει εκείνη τις επίμαχες τηλεφωνικές κάρτες. Αντίθετα, η 29χρονη σύντροφος (που παραμένει ελεύθερη μέχρι στιγμής) διώκεται για υπόθαλψη εγκληματία και παράνομη εισαγωγή συσκευών επικοινωνίας, με την επιβαρυντική περίσταση της διευκόλυνσης μαφιόζικης δράσης.

Βαρύ κατηγορητήριο και μαφιόζικη επίθεση σε καφετέρια

Η έρευνα «Re nero» φέρνει στο φως τη σφοδρή εγκληματική δραστηριότητα της ομάδας, στην οποία καταλογίζονται, ανά περίπτωση, βαριά αδικήματα, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας και εκβίαση, παράνομη οπλοφορία και κλεπταποδοχή και εμπρησμοί αυτοκινήτων και κλοπές.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η σοκαριστική απόπειρα δολοφονίας που σημειώθηκε το πρωί της 16ης Νοεμβρίου 2023. Τότε, μέλη της οργάνωσης γάζωσαν με 15 σφαίρες πυροβόλου όπλου μια καφετέρια στο Πάλο ντελ Κόλε. Στόχος ήταν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος – ένας επιχειρηματίας που εκβιαζόταν – ο οποίος όμως από τύχη δεν βρισκόταν εκεί. Οι σφαίρες καρφώθηκαν στις τζαμαρίες στο ύψος του ανθρώπινου σώματος, σκορπίζοντας τον πανικό στους πελάτες που έπιναν εκείνη την ώρα τον καφέ τους.