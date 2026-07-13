Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο ανήλικοι, έχασαν τη ζωή τους χθες Κυριακή σε τροχαίο στη Χαλίσκο, πολιτεία του δυτικού Μεξικού, στο οποίο ενεπλάκησαν φορτηγό που μετέφερε εμπορεύματα και οχήματα ακινητοποιημένα εξαιτίας προηγούμενου τροχαίο, ανακοίνωσε η μεξικανική Πολιτική Προστασία.

Το φορτηγό έπεσε πάνω σε ομάδα άμεσης επέμβασης που επιχειρούσε στον τόπο του πρώτου ατυχήματος, στην κοινότητα Οστοτιπακίγιο, προς την κατεύθυνση της Ναγιαρίτ.

Η Πολιτική Προστασία έκανε λόγο για δέκα νεκρούς, ανάμεσά τους δύο παιδιά.

#CirculaEnRedes📲| 9 personas fallecidas y 10 lesionadas, 2 de ellas en estado grave, dejó un accidente entre al menos 9 vehículos en el km. 2, sobre la autopista Guadalajara – Tepic, municipio de Hostotipaquillo.

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Αναφέρθηκε επίσης σε ισάριθμους τραυματίες, ανάμεσά τους δύο μέλη της Εθνικής Φρουράς σε «σοβαρή κατάσταση» καθώς και τέσσερις, πιο ελαφριά τραυματίες, που έχουν υπηκοότητα των ΗΠΑ.

🚨 Actualizan saldo del accidente en la autopista Guadalajara–Tepic Autoridades informaron que en el percance registrado en el ingreso a la Caseta Plan de Barrancas estuvieron involucrados siete vehículos: dos tractocamiones, cuatro automóviles particulares y una unidad de la… pic.twitter.com/49g6GPAltM — Notigram Jalisco (@NotigramJal) July 12, 2026

Στην πρώτη σύγκρουση είχαν εμπλακεί δύο φορτηγά που μετέφεραν εμπορεύματα.