Αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στοίχισαν τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους χθες Τετάρτη, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, στο τέλος άλλης μιας μέρας σφυροκοπήματος του ισραηλινού στρατού, που λέει ότι βάζει στο στόχαστρο το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στην περιφέρεια της Μπααλμπέκ (ανατολικά).

Άλλοι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην κοινότητα Μπουρτζ ας Σεμάλι, κοντά στην Τύρο, ενώ 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σειρά αεροπορικών βομβαρδισμών στη νότια συνοικία της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, κατά την ίδια πηγή.