Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα και γύρω από το Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η πρωτεύουσα της Ουκρανίας υπέστη έκτη συνεχόμενη νύχτα ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους, οι οποίες είχαν ως στόχο να διαλύσουν τις υποδομές και να κάμψουν το ηθικό της πόλης.

Οκτώ από τους νεκρούς αναφέρθηκε ότι σκοτώθηκαν στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένων επτά σε ένα αμαξοστάσιο σιδηροδρόμων στην ανατολική όχθη της πόλης, και άλλοι τέσσερις στη γύρω περιοχή, μετά από ώρες συναγερμών αεροπορικής εφόδου που κορυφώθηκαν με ένα κύμα πληγμάτων γύρω στις 2:30 π.μ.

Δηλώσεις Ζελένσκι για την έλλειψη αεράμυνας

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρόεδρος της Ουκρανίας, δήλωσε ότι «ένας σημαντικός αριθμός αεριωθούμενων drones και βαλλιστικών πυραύλων χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση» και ότι η Ρωσία εκμεταλλεύεται την έλλειψη αμερικανικής κατασκευής αναχαιτιστών Patriot. Σε πρωινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζελένσκι ανέφερε:

«Η Ρωσία σχεδιάζει πάντα τα πλήγματα της ειδικά για να προκαλέσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη καταστροφή στις ζωές των ανθρώπων, και το πετυχαίνει αυτό μόνο όταν οι δυνατότητες της αεράμυνας είναι ανεπαρκείς».

Συνεχείς επιθέσεις και απολογισμός καταρρίψεων

Το Κίεβο και οι γύρω πόλεις και χωριά βρίσκονται υπό συνεχείς επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες. Τριάντα οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ρωσικό drone έπληξε αποθήκη πυρομαχικών στη Μίλα, 15 μίλια δυτικά του Κιέβου την Πέμπτη, με το πλήγμα να προκαλεί ώρες δευτερογενών εκρήξεων και ζημιές σε κοντινά σπίτια.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η Ρωσία επιτέθηκε σε 28 τοποθεσίες, εστιάζοντας στις πόλεις του Κιέβου, της Οδησσού και στα περίχωρά τους. Η αεράμυνα κατέρριψε πέντε βαλλιστικούς πυραύλους Iskander, δύο πυραύλους κρουζ Banderol, πέντε Kalibr και 187 από τα 218 drones. Οι αξιωματούχοι δεν αποκαλύπτουν πλέον τον συνολικό αριθμό των πυραύλων που εκτοξεύτηκαν.

Ο Ολεξάντρ Περτσόβσκι, διευθύνων σύμβουλος των Ουκρανικών Σιδηροδρόμων, δήλωσε ότι έξι από τους επτά ανθρώπους που σκοτώθηκαν μέσα και γύρω από το αμαξοστάσιο ήταν υπάλληλοι του δικτύου. Ακόμη ένας εργαζόμενος στους σιδηροδρόμους νοσηλεύεται, πρόσθεσε.

Η κρίσιμη έλλειψη πυραύλων Patriot

Το Κίεβο αντιμετωπίζει χρόνια έλλειψη συστημάτων αεράμυνας από τότε που στέρεψε η προμήθεια αμερικανικής κατασκευής αναχαιτιστών Patriot. Τα συστήματα Patriot είναι τα μόνα όπλα που μπορούν να αναχαιτίσουν αποτελεσματικά τους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους υψηλής ταχύτητας, οι οποίοι κατασκευάζονται με ρυθμό περίπου 60 τον μήνα.

Προσπάθειες εξασφάλισης αποθεμάτων

Η Lockheed Martin, η αμερικανική εταιρεία που κατασκευάζει τους πιο προηγμένους αναχαιτιστές Pac-3, παράγει περίπου 600 ετησίως, αλλά τα αποθέματα του αμερικανικού στρατού έχουν εξαντληθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν. Η Ουκρανία προσπαθεί να εξασφαλίσει ένα απόθεμα περίπου 300 αναχαιτιστών για τον χειμώνα, με χρηματοδότηση από Ευρωπαίους συμμάχους, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας προμήθειας που συμφωνήθηκε με τις ΗΠΑ.

Η Μόσχα φαίνεται να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την απουσία δυνατοτήτων αεράμυνας πριν από τον χειμώνα, σε μια κλιμάκωση μιας σύγκρουσης που βρίσκεται σχεδόν σε αδιέξοδο στο μέτωπο. Η Ουκρανία απαντά επιτιθέμενη σε διυλιστήρια πετρελαίου, αποθήκες και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις βαθιά μέσα στη Ρωσία, με στόχο να πλήξει την οικονομία της χώρας.

Πηγή: theguardian