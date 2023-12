Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή (17/12) σε επίθεση ενόπλων εναντίον γιορτής που είχαν οργανώσει νέοι στην πόλη Σαλβατιέρα, στην πολιτεία Γουαναχουάτο, στο κεντρικό Μεξικό.

«Ως αυτή τη στιγμή, δώδεκα άνθρωποι είναι νεκροί», ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) η γενική εισαγγελία της Γουαναχουάτο, η οποία συγκαταλέγεται στις μεξικανικές πολιτείες που αντιμετωπίζουν τα οξύτερα προβλήματα με τα βίαια εγκλήματα, λόγω της σύγκρουσης ισχυρών συμμοριών για εδάφη.

Οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για περίπου δέκα τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Η σφαγή διαπράχθηκε στο κτήμα Σαν Χοσέ δελ Κάρμεν, το οποίο είθισται να ενοικιάζεται για γιορτές.

Πρόσωπο που βρισκόταν στη γιορτή και ζήτησε να μην κατονομαστεί δήλωσε πως έξι ένοπλοι έφθασαν επιτόπου κι άρχισαν να κυκλοφορούν ανάμεσα στους νέους που συμμετείχαν στη γιορτή.

Καθώς «δεν ήταν προσκεκλημένοι», όταν «πήγαμε να ρωτήσουμε ποιοι ήταν, άρχισαν να ρίχνουν», πρόσθεσε ο αυτόπτης μάρτυρας αυτός, διευκρινίζοντας πως η γιορτή είχε οργανωθεί από ομάδα φίλων ενόψει των Χριστουγέννων.

Τα θύματα ήταν «όλοι νέοι που γνωρίζαμε, καλοί άνθρωποι. Αυτό που γίνεται στη Σαλβατιέρα είναι φρίκη», ανέφερε μέσω Facebook ο Κάρλος Σίλβα, μέλος του ιδρύματος Terra Negra, που προωθεί κοινωφελή έργα.

