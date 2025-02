Τουλάχιστον 15 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 10 γυναίκες και τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από το χάος όπου επικράτησε καθώς επιβάτες έτρεχαν να προλάβουν δύο αμαξοστοιχίες στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νέου Δελχί, καθώς τρένα αναχωρούσαν με προορισμό το γιγαντιαίο ινδουιστικό προσκύνημα Κουμπ Μελά, όπου συμμετέχουν δεκάδες εκατομμύρια πιστοί, δήλωσε μια αξιωματούχος υγείας στο Γαλλικό Πρακτορείο και μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω 15 θανάτους στο νοσοκομείο», οι περισσότεροι από αυτούς πέθαναν από ασφυξία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η δρ Ρίτου Σαχίνα, υποδιευθύντρια του νοσοκομείου Λοκ Ναγιάκ στο Νέο Δελχί.

Ο υπουργός Σιδηροδρόμων, Ασγούνι Βάισναου, τόνισε ότι επιπλέον αμαξοστοιχίες έχουν προστεθεί από το Νέο Δελχί για να εξυπηρετήσουν τον μεγάλο αριθμό πιστών που συρρέουν στο προσκύνημα.

Το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο NDTV, επικαλούμενο αξιωματούχους, μετέδωσε πως το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες Κυριακής, τοπική ώρα, (20:30 Σάββατο, ώρα Ελλάδας) σε δύο αποβάθρες, καθώς επιβάτες περίμεναν να επιβιβαστούν στα τρένα για το Πραγιαγκράτζ.

VIDEO | Visuals from platform number 14. A stampede-like situation broke out at the New Delhi Railway station, triggering a chaos on platform number 14 and 15. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvqRQz)#NewDelhi #NewDelhiRailwaystation pic.twitter.com/eOx5JDfycy — Press Trust of India (@PTI_News) February 15, 2025

Στα τέλη Ιανουαρίου, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σε ποδοπάτημα στο πλαίσιο του προσκυνήματος.

Κάθε 12 χρόνια, το Κουμπ Μελά συγκεντρώνει στο Πραγιαγκράτζ, στη βόρεια Ινδία, δεκάδες εκατομμύρια πιστούς που φτάνουν απ’ όλη τη χώρα και από το εξωτερικό για τα τελετουργικά λουτρά, για να ξεπλύνουν όλες τις αμαρτίες τους και να απελευθερωθούν από τον κύκλο της μετενσάρκωσης.

Η έναρξη του φετινού Κουμπ Μελά δόθηκε στις 13 Ιανουαρίου και οι εορτασμοί θα ολοκληρωθούν στις 26 Φεβρουαρίου. Οι Αρχές περίμεναν αρχικά περίπου 400 εκατομμύρια πιστούς, αριθμός που είχε ήδη ξεπεραστεί, περίπου 20 ημέρες πριν από το τέλος του προσκυνήματος.

VIDEO | Visuals from platform number 12 and 13 after a stampede-like situation broke out at the New Delhi Railway station, triggering a chaos on platform number 14 and 15. (Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvqRQz)#NewDelhi #NewDelhiRailwayStation pic.twitter.com/oxpSBcZt5v — Press Trust of India (@PTI_News) February 15, 2025

PHOTO | Several people were injured while fatalities are also feared after a stampede-like situation broke out at New Delhi Railway station late on Saturday evening, triggering a chaos on platform numbers 14 and 15.#NewDelhi #NewDelhiRailwaystation pic.twitter.com/r2yMVEeTT1 — Press Trust of India (@PTI_News) February 15, 2025

STORY | People feared dead after stampede-like situation at New Delhi railway station: Officials READ: https://t.co/yWnK7SXcv8 pic.twitter.com/Yq9zmWURjI — Press Trust of India (@PTI_News) February 15, 2025

At least 15 people, including 10 women and three children, died in a stampede-like situation at New Delhi railway station after delays of two trains for Maha Kumbh led to overcrowding.#NewDelhiRailwaystation pic.twitter.com/EZTjcmNdgT — Ahmed Khabeer احمد خبیر (@AhmedKhabeeer) February 15, 2025