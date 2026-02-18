Τουλάχιστον 15 άψυχα σώματα βρέθηκαν ξεβρασμένα κατά μήκος των ακτών της Ιταλίας τις τελευταίες ημέρες, με τις Αρχές να θεωρούν πως επρόκειτο για μετανάστες που αποπειράθηκαν να φθάσουν στη χώρα κάνοντας τον εξαιρετικά επικίνδυνο διάπλου της Μεσογείου, ανακοινώθηκε χθες Τρίτη.

Τα πτώματα εντοπίστηκαν σε παραλίες της Σικελίας και στην Καλαβρία. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι κατά τα φαινόμενα επρόκειτο για μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών των τελευταίων εβδομάδων στη θάλασσα.

Η μεταναστευτική θαλάσσια οδός της κεντρικής Μεσογείου προς την Ευρώπη, που χαρακτηρίζεται η πιο επικίνδυνη στον κόσμο από τον ΟΗΕ, είναι δύσκολη ακόμη και όταν οι καιρικές συνθήκες είναι καλές. Εξάλλου, μετανάστες επιβιβάζονται από διακινητές σε χώρες όπως η Λιβύη κι η Τυνησία σε πλεούμενα που συχνά δεν είναι καν αξιόπλοα.

Οργανώσεις αρωγής εκφράζουν φόβους πως εκατοντάδες άνθρωποι πέθαναν στη θάλασσα αυτό τον χειμώνα. Πτώματα ανασύρθηκαν επίσης στα ανοικτά τις τελευταίες ημέρες, ορισμένα από αλιευτικά.

Μαθητές εντόπισαν πτώμα χθες σε ακτή κοντά στην Τροπέα, στην Καλαβρία, κατά τις αρχές. Φόραγε πορτοκαλί φωσφορίζον γιλέκο. Εντοπίστηκε επίσης νεκρή γυναίκα χωρίς χαρτιά. Η εισαγγελία ανακοίνωσε πως άρχισε να διενεργεί έρευνα. Πτώματα βρέθηκαν ακόμη στο μικρό ιταλικό νησί Παντελερία.

Το 2025, πάνω από 2.200 άνθρωποι που προσπαθούσαν να φθάσουν στην Ευρώπη διά θαλάσσης έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), μέρος του συστήματος του ΟΗΕ.

Πηγές: ΑΜΠΕ, dpa