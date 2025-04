Τουλάχιστον 151 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του σεισμού των 6,2 Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη, όταν πήδηξαν από ψηλά σημεία λόγω του πανικού που προκλήθηκε, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.

The moment a person jumped from the balcony earthquake İstanbul #Deprem #istanbul pic.twitter.com/mka3eJfDb4

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο του Νομάρχη της Πόλης, Νταβούτ Γκιούλ, αναφέρεται πως 151 άτομα τραυματίστηκαν, όταν κατά τη διάρκεια του μεγάλου σεισμού, πανικοβλήθηκαν και πήδηξαν από ύψος. Ο Γκιούλ μετέβη στην έδρα της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Έκτακτων καταστάσεων (AFAD) για να ενημερωθεί για την πορεία των ερευνών.

🇹🇷 6.2 MAGNITUDE EARTHQUAKE STRIKES ISTANBUL

‼️The epicenter was located in the Sea of Marmara.

The city shook noticeably, but there have been no reports of casualties or damage so far. pic.twitter.com/tCe0V9GqtM

