Τουλάχιστον δεκαεπτά άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας των ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην πόλη Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας χθες Τρίτη, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Δυο γυναίκες είναι σοβαρά τραυματισμένες», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης αυτής που ήταν προπολεμικά η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, ο Όλεχ Σινεχούμποφ. Δώδεκα τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, διευκρίνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο ουκρανό αξιωματικό, δυο πύραυλοι συστήματος (σ.σ. αντιαεροπορικής άμυνας) S-300 που είχαν μετατραπεί έπληξαν πολυκατοικία στο κέντρο της μητρόπολης.

Consequences of the evening shelling of the #Russian Federation in the center of #Kharkiv, as a result of which 17 people were injured.

Two women are in a serious condition, 12 more people are also hospitalized and are in the hospital in medium and light conditions, said the… pic.twitter.com/2aUimsnCAa

— Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) January 17, 2024