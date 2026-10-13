Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν σε τέσσερις επιθέσεις που έπληξαν το αεροδρόμιο του Ριάντ την τελευταία εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να έχει προηγηθεί καμία δημόσια προειδοποίηση από τις σαουδαραβικές αρχές.

Η απουσία ειδοποιήσεων από το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για επικείμενες στρατιωτικές απειλές προκαλεί σοβαρά ερωτήματα, τόσο για την ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών, όσο και για τη συνολική ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να θωρακίσει τις κρίσιμες υποδομές της απέναντι στην κλιμάκωση της σύγκρουσης με τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Η επιθυμία των αρχών για έλλειψη ενημέρωσης

Η σαουδαραβική κυβέρνηση και η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έχουν αποφύγει να δώσουν επίσημες εξηγήσεις για τη διακοπή των ειδοποιήσεων, οι οποίες είχαν τεθεί σε λειτουργία μόλις τον περασμένο Μάιο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές και αναλυτές, η επιλογή αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια του Ριάντ να διατηρήσει μια εικόνα ομαλότητας στο εσωτερικό της χώρας.

Όταν μάλιστα δυτικοί αξιωματούχοι ζήτησαν διευκρινίσεις, η απάντηση που έλαβαν ήταν πως οι ειδοποιήσεις προκαλούσαν δυσφορία, καθώς οι πολίτες διαμαρτύρονταν ότι ξυπνούσαν μέσα στη νύχτα. Αυτή η προσπάθεια εξισορρόπησης μεταξύ της στρατιωτικής δράσης και της διατήρησης της καθημερινότητας κρίνεται ριψοκίνδυνη, με ειδικούς να επισημαίνουν ότι η έλλειψη ενημέρωσης γεννά τελικά την ανασφάλεια που οι αρχές προσπαθούν να αποφύγουν.

Οι περιορισμοί της αεράμυνας στις κρίσιμες υποδομές

Παράλληλα, η αχανής γεωγραφική έκταση της Σαουδικής Αραβίας καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την πλήρη αντιαεροπορική κάλυψη. Η χώρα διαθέτει πλήθος κρίσιμων εγκαταστάσεων, όπως αεροδρόμια, πετρελαϊκές υποδομές και αγωγούς, με τους διαθέσιμους πόρους αεράμυνας και τα συστήματα αναχαίτισης να μην επαρκούν για την ταυτόχρονη προστασία όλων των πιθανών στόχων.

Την ίδια στιγμή, άλλες χώρες της περιοχής επιλέγουν διαφορετική προσέγγιση, με το Κατάρ, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ να διατηρούν άμεσα συστήματα ενημέρωσης του πληθυσμού μέσω μηνυμάτων και σειρήνων.

Το μήνυμα της κανονικότητας

Σε αντίθεση με την απουσία δημόσιων ειδοποιήσεων, δυτικές πρεσβείες στο Ριάντ φέρονται να είχαν εκδώσει εσωτερικές προειδοποιήσεις προς το προσωπικό τους για τις δύο πρώτες επιθέσεις, αξιοποιώντας συνδυαστικές πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών, αν και δεν υπήρξε αντίστοιχη ενημέρωση για το πιο φονικό χτύπημα του Σαββάτου.

Παρά τα διαδοχικά πλήγματα, η σαουδαραβική κυβέρνηση συνεχίζει να εκπέμπει μήνυμα κανονικότητας, προχωρώντας κανονικά στη διεξαγωγή διεθνούς ενεργειακού συνεδρίου. Ο υπουργός Ενέργειας διαβεβαίωσε τους παρευρισκόμενους για την ασφάλεια της χώρας, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι η απειλή δεν έχει εκλείψει, την ώρα που οι αρχές καλούν τους πολίτες να μην κοινοποιούν υλικό από τα σημεία των προσκρούσεων στα κοινωνικά δίκτυα.