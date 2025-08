Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας ανακοίνωσε το θάνατο 20 ανθρώπων την περασμένη νύχτα, όταν ένα φορτηγό που μετέφερε τρόφιμα ανατράπηκε μέσα σ’ ένα πλήθος ανθρώπων.

«Το φορτηγό ανατράπηκε ενώ εκατοντάδες άμαχοι περίμεναν βοήθεια σε τρόφιμα στη ζώνη του Νουσεϊράτ, στο κέντρο της λωρίδας της Γάζας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας Μαχμούντ Μπασάλ.

At least 20 Palestinians were killed and others wounded in central Gaza as an aid truck forced by Israel to use unsafe road overturned on the crowd, according to local media

