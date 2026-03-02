Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικό πλήγμα που χτύπησε την πλατεία Νιλοφάρ, στο κέντρο της Τεχεράνης το βράδυ της Κυριακής 1/3, καθώς συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι επιδρομές εναντίον του Ιράν.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε παρακείμενα κτίρια και κατοικίες, με εικόνες από το σημείο να δείχνουν πυκνούς καπνούς και συντρίμμια να καλύπτουν μεγάλο τμήμα της περιοχής. Κάτοικοι μιλούν για ισχυρό ωστικό κύμα που έγινε αισθητό σε μεγάλη ακτίνα.

THREAD: Verified videos of the Iran/US/Israel war – 2 March The Abbasabad Police Station at Tehran’s Nilufar Square has been destroyed after air strikes on Monday morning. Several adjacent buildings have also been damaged. Location: 35.7380964,51.4327227@GeoConfirmed https://t.co/3ZwWYXCXTL pic.twitter.com/jAZo6tuQDu — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) March 2, 2026

Την ίδια ώρα, αναφέρονται διαδοχικές εκρήξεις και σε άλλες συνοικίες της ιρανικής πρωτεύουσας, καθώς και σε περιοχές της ανατολικής και δυτικής χώρας. Πληροφορίες από ιρανικές πηγές κάνουν λόγο για πλήγματα όχι μόνο σε στρατιωτικές και διοικητικές εγκαταστάσεις, αλλά και σε κατοικημένες ζώνες, γεγονός που εντείνει τους φόβους για αυξημένες απώλειες αμάχων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ ιρανικών πρακτορείων, οι επιδρομές φέρονται να ξεκίνησαν από τη συνοικία Παστέρ, όπου βρίσκονται κυβερνητικά κτίρια και γραφεία της ανώτατης πολιτικής και θρησκευτικής ηγεσίας της χώρας. Αναφέρονται σοβαρές ζημιές σε συγκροτήματα κατοικιών, με ορισμένα κτίρια να έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή.

Η κλιμάκωση των επιθέσεων έρχεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατιωτικής σύγκρουσης που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες, με την Τεχεράνη να βρίσκεται στο επίκεντρο.

THREAD: Verified videos of the Iran/US/Israel war – 1 March Damage and rubble is seen in north Tehran after a strike near a building of Iranian State TV’s Channel Two. Damage is also visible to Gandhi Hospital across the road. Location: 35.7453479,51.4123108@GeoConfirmed https://t.co/kQCYyGxmyB pic.twitter.com/AP3Q3xzDPe — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) March 1, 2026

Διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν ότι η συνέχιση των χτυπημάτων σε πυκνοκατοικημένες περιοχές ενδέχεται να επιδεινώσει δραματικά την ανθρωπιστική κατάσταση, ενώ αυξάνονται οι διεθνείς εκκλήσεις για άμεση αποκλιμάκωση.

Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής ανακοινώσει επίσημο απολογισμό για το σύνολο των θυμάτων από τις τελευταίες επιδρομές, ωστόσο κάνουν λόγο για «σοβαρές απώλειες» και υπόσχονται απάντηση.