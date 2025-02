Πάνω από είκοσι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν αεροσκάφος των ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή κοντά στη βάση Ουάντι Σαΐντνα, από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις του στρατού στην Ομντουρμάν, στο ευρύτερο Χαρτούμ, σύμφωνα με στρατιωτικές και ιατρικές πηγές, που διευκρίνισαν ότι θύματα είναι τόσο στρατιωτικοί, όσο και πολίτες.

Πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στον στρατό ανέφεραν πως η καταστροφή πιθανόν οφειλόταν σε τεχνικούς λόγους. Το αεροπλάνο συνετρίβη καθώς απογειωνόταν.

Ανάμεσα στα θύματα της συντριβής ήταν ο υποστράτηγος Μπαχρ Άχμεντ, ανώτερος αξιωματικός του στρατού, ο πρώην διοικητής των δυνάμεων όλης της πρωτεύουσας.

Ο σουδανικός στρατός δεν έχει δημοσιοποιήσει επίσημο απολογισμό των θυμάτων ως αυτό το στάδιο.

Νωρίτερα, μη κυβερνητική οργάνωση έκανε λόγο για τουλάχιστον δέκα νεκρούς.

Η επιτροπή αντίστασης Καράρι, μέρος δικτύου εθελοντών που συντονίζει τη βοήθεια στο Σουδάν, έκανε επίσης λόγο για πολλούς τραυματίες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Αλ Νάο της Ομντουρμάν.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως κτήρια υπέστησαν ζημιές στη συνοικία όπου συνετρίβη το αεροπλάνο.

Κάτοικοι του βόρειου Ομντουρμάν είπαν πως ακούστηκε ισχυρή έκρηξη τη στιγμή της συντριβής, που είχε επίσης αποτέλεσμα να σημειωθούν εκτεταμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης στην περιοχή.

Στο Σουδάν τα τελευταία σχεδόν δυο χρόνια, από τον Απρίλιο του 2023, μαίνεται ανελέητος πόλεμος ανάμεσα στον στρατό υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), τους παραστρατιωτικούς υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο. Η ένοπλη σύρραξη έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κι έχει ξεριζώσει άλλους 12 και πλέον εκατομμύρια.

Η συντριβή καταγράφτηκε μια μέρα αφού οι ΔΤΥ ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν στρατιωτικό αεροσκάφος στη Νιάλα, την πρωτεύουσα της πολιτείας Νότιο Νταρφούρ (δυτικά).

