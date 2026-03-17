Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως καταμετρά περίπου 200 τραυματισμούς στις τάξεις του σε επτά χώρες αφότου εξαπολύθηκε ο πόλεμος εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Από αυτούς, μόλις «δέκα τραυματίστηκαν σοβαρά», διευκρίνισε ο λοχαγός Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»). «Στη μεγάλη πλειονότητά τους οι τραυματισμοί είναι ελαφριοί και πάνω από 180 στρατιωτικοί επανήλθαν στα καθήκοντά τους», πρόσθεσε.

Πάντα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο οι στρατιώτες που τραυματίστηκαν βρίσκονταν στο Ισραήλ, στη Σαουδική Αραβία, στο Μπαχρέιν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κουβέιτ, στο Ιράκ και στην Ιορδανία.

Μια εβδομάδα νωρίτερα, το αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για 140 τραυματίες.

Δεκατρείς Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί αφότου άρχισε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας: επτά σε επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, πιο συγκεκριμένα στο Κουβέιτ και στη Σαουδική Αραβία, και άλλοι έξι όταν συνετρίβη αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού με καύσιμα στο Ιράκ.