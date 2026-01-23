Τουλάχιστον 21 μέλη του προσωπικού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σκοτώθηκαν από πρόθεση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους πέρυσι, απολογισμός που είναι βαρύτερος από το άθροισμα της προηγούμενης διετίας, ανακοίνωσε επιτροπή του διεθνούς θεσμού χθες Πέμπτη.

Και ο αριθμός αυτός δεν συμπεριλαμβάνει τα 119 μέλη του προσωπικού του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς δεν θεωρείται πως επρόκειτο για «στοχευμένες» ενέργειες.

Από τους 21 νεκρούς, 12 ήταν κυανόκρανοι, μέλη ειρηνευτικών αποστολών σε διάφορες περιοχές του κόσμου, ανέφερε η επιτροπή. Οι υπόλοιποι ήταν πολιτικοί υπάλληλοι του διεθνούς οργανισμού, διευκρινίζεται στο κείμενο.

Το 2024 είχαν σκοτωθεί πέντε μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ και το 2023 άλλα 11.

Οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν το 2025 ήταν υπήκοοι του Μπανγκλαντές, του Σουδάν, του Νότιου Σουδάν, της Νότιας Αφρικής, της Ουρουγουάης, της Τυνησίας, της Βουλγαρίας, της Ουκρανίας, της Κένυας, της Ζάμπιας και του κράτους της Παλαιστίνης.

Ο υψηλότερος αριθμός θανάτων (6) καταγράφτηκε στην Αμπιέι, στα σύνορα Σουδάν-Νοτίου Σουδάν, ενώ οι δεύτεροι βαρύτεροι απολογισμοί (3 σε κάθε χώρα) καταγράφτηκαν στη ΛΔ Κονγκό και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Η επιτροπή του ΟΗΕ τόνισε στην ανακοίνωσή της ότι από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας σκοτώθηκαν «πάνω από 300» μέλη της UNRWA, Παλαιστίνιοι και Παλαιστίνιες, αναφερόμενη στον «βαρύτερο απολογισμό» θυμάτων οποιασδήποτε υπηρεσίας του οργανισμού «στην ιστορία».

Πηγές: ΑΜΠΕ, dpa