Σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν τη Δομινικανή Δημοκρατία τις τελευταίες 48 ώρες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 21 άνθρωποι, ανάμεσά τους 3 ανήλικοι, ανακοίνωσαν οι Αρχές χθες Κυριακή.

Τέσσερις από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους σε χωριστά συμβάντα ήταν υπήκοοι των ΗΠΑ και άλλοι τρεις υπήκοοι Αϊτής, σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων για την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (COE). Σχεδόν όλες οι επαρχίες της χώρας (οι 30 από τις 32) παρέμεναν χθες σε κατάσταση συναγερμού, σύμφωνα με τις Αρχές.

Εννέα από τους 21 θανάτους καταγράφτηκαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν τοιχίο κατέρρευσε πάνω σε οχήματα στη λεωφόρο της 27ης Φεβρουαρίου, μια από τις βασικές οδικές αρτηρίες του Σάντο Ντομίνγκο.

▶️️ At least nine people died when a wall collapsed in one of the tunnels in a busy avenue in Santo Domingo, Dominican Republic, Saturday, as a result of heavy rains and floods caused by a tropical disturbance that has been battering the west of the Caribbean. (AP) pic.twitter.com/3WEM49Ox0k

— Voice of America (@VOANews) November 19, 2023

