Τουλάχιστον 21 επιβάτες λεωφορείου που μετέφερε βουδιστές προσκυνητές έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 24 τραυματίστηκαν χθες Κυριακή το πρωί στην κεντρική Σρι Λάνκα όταν το όχημα συνετρίβη σε χαράδρα, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Μεταφορών.

«Εικοσιένας άνθρωποι είναι νεκροί, βρισκόμαστε στη διαδικασία αναγνώρισης», δήλωσε στον Τύπο ο Πρασάνα Γκουνασένα, που έσπευσε επιτόπου. «Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε δύο νοσοκομεία», πρόσθεσε.

Το λεωφορείο, που μετέφερε 70 ανθρώπους, ενώ είχε μέγιστη χωρητικότητα 50 καθήμενων, κυκλοφορούσε τη νύχτα σε λόφους στην περιφέρεια Κοτμάλε όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, διευκρίνισε η αστυνομία.

«Το λεωφορείο έγερνε προς τα αριστερά κι όταν ο οδηγός πήρε μια στροφή έχασε τον έλεγχο και το λεωφορείο έπεσε» σε χαράδρα, αφηγήθηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί στον Τύπο της Σρι Λάνκα επιβάτης που επέζησε.

A passenger bus skidded off a cliff in Sri Lanka’s tea-growing hill country on Sunday, killing 21 people and injuring 35 others. pic.twitter.com/NjipaJlFw7

— T_CAS videos (@tecas2000) May 11, 2025