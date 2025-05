Tη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, στοίχισαν οι καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν σήμερα το Βαρ, στη νοτιοανατολική Γαλλία.

«Ήταν ένα πραγματικά βίαιο φαινόμενο, απίστευτο, ακατανόητο», είπε ο Δήμαρχος του Λαβαντού Ζιλ Μπερναρντί ενώπιον δημοσιογράφων. Έπεσαν «255 χιλιοστά βροχής σε διάστημα μίας ώρας, προκαλώντας έναν τεράστιο χείμαρρο», συμπλήρωσε ο ίδιος, περιγράφοντας «σκηνές πολέμου» με «δρόμους κομμένους στα δύο» και «διαλυμένες γέφυρες».

Heavy floods hit Le Lavandou in southeastern France’s Var department due to intense rainfall!

The region’s saturated ground could lead to more severe flooding with further rain. 🇫🇷 #Floods #France #LeLavandou pic.twitter.com/0yq7Nz0YWN

— Facts Prime (@factsprime35) May 20, 2025