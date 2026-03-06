Το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων (NRC) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι περίπου 300.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό του Λιβάνου, εξαιτίας των αεροπορικών πληγμάτων και των ισραηλινών εντολών εκκένωσης περιοχών.

Σύμφωνα με την οργάνωση, το Ισραήλ ζήτησε από τον άμαχο πληθυσμό να εγκαταλείψει εκατοντάδες χωριά στον νότιο Λίβανο, στην κοιλάδα της Μπεκάα και στα νότια προάστια της Βηρυτού, με τον συνολικό αριθμό των δυνητικά εκτοπισμένων να μπορεί να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο, όπως επισημαίνει η NRC.

Παράλληλα, ο τελευταίος απολογισμός των ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο από τη Δευτέρα καταγράφει 217 νεκρούς και 798 τραυματίες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, κατήγγειλε ότι οι μαζικοί εκτοπισμοί προκαλούν ανθρωπιστική καταστροφή, επιρρίπτοντας ευθύνες στο Ισραήλ για την κλιμάκωση της κρίσης.