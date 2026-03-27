Περισσότεροι από 300 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού.

Από αυτούς, 13 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί.

Όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, «από την έναρξη της επιχείρησης Epic Fury, 303 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών ήταν ελαφροί τραυματισμοί και 273 στρατιώτες έχουν επιστρέψει στην υπηρεσία».

Παράλληλα, ένας Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφερε ότι δέκα στρατιώτες παραμένουν σοβαρά τραυματίες.