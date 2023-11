Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μετέδωσε πριν από λίγο το Reuters επικαλούμενο το πρακτορείο Shehab που πρόσκειται στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει επιβεβαιωθεί, καταγράφονται σκηνές πανικού σε μια περιοχή με φλεγόμενα ερείπια ισοπεδωμένων κτιρίων.

#BREAKING| #Israeli strikes on 12 houses in Jabalia refugee camp in #Gaza, murdering over 30 civilians. pic.twitter.com/eEay812QTY

— Quds News Network (@QudsNen) November 13, 2023