Τουλάχιστον 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Παρασκευή σε κατολίσθηση που σημειώθηκε στη βορειοδυτική Κολομβία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε το Σάββατο η κυβέρνηση.

«Οι περισσότεροι» από τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν σε αυτή την καταστροφή που συνέβη σε μια κοινότητα αυτοχθόνων είναι παιδιά, ανέφερε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Φράνσια Μάρκες.

Heavy rainfall in Quibdo, Choco Department, caused a fatal landslide on the Medellin-Quibdo Road the evening of Jan. 12, killing at least 18 people and injuring over 30 others.#geology #science #colombia #landslide #rain #earth #nature #planet pic.twitter.com/HTfXrAzqT4

