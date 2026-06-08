Αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 35 νεκροί είναι ο νεότερος απολογισμός έπειτα από τον σεισμό μεγέθους 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στα ανοιχτά των ακτών του νησιού Μιντανάο στις νότιες Φιλιππίνες.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 07:37 τοπική ώρα, τη Δευτέρα, (Κυριακή 23:37 GMT), ενεργοποιώντας προειδοποιήσεις για τσουνάμι στις Φιλιππίνες, την Ινδονησία, την Ιαπωνία και την Αυστραλία. Ορισμένες από αυτές ακυρώθηκαν ώρες αργότερα.

Η Σεισμολογική Υπηρεσία των Φιλιππίνων έκανε γνωστό πως καταγράφηκαν περισσότεροι από 200 μετασεισμοί, εκ των οποίων τουλάχιστον 9 ισχυροί. Περισσότεροι έχουν καταγραφεί μετά τον κύριο σεισμό, μεταξύ αυτών μία δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών.

Βίντεο και εικόνες έδειχναν κτήρια να καταρρέουν, συμπεριλαμβανομένου ενός εστιατορίου γρήγορου φαγητού που μετατράπηκε σε ερείπια, ενώ σε κάποιες περιοχές έχουν καταγραφεί κατολισθήσεις.

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σε αρκετές επαρχίες, σχεδόν 50 αγνοούνται και 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά, ανέφεραν οι Αρχές.

Το Μιντανάο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Φιλιππίνων –τόσο σε μέγεθος, όσο και σε πληθυσμό– και φιλοξενεί περίπου 26 εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο αριθμός των θυμάτων πρέπει ακόμη να επαληθευτεί από την Εθνική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών, η οποία συγκεντρώνει και διασταυρώνει τις αναφορές από διάφορες τοπικές πηγές και αναμένεται να παράσχει μία επίσημη ενημέρωση τις επόμενες ημέρες.

Οι τοπικές Αρχές στην παράκτια επαρχία Σαρανγκάνι, περίπου 20 χιλιόμετρα από το επίκεντρο του σεισμού, δήλωσαν ότι 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εκεί, πολλοί από αυτούς σε κατολίσθηση.

Ο σεισμός διέκοψε προσωρινά τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και επικοινωνιών στο Σαρανγκάνι –αν και αργότερα αποκαταστάθηκαν.

Στο Τζένεραλ Σάντος, την πόλη που βρίσκεται πιο κοντά στο επίκεντρο, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας.

Ακόμη 22 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Το Τζένεραλ Σάντος, γνωστό ως η «πρωτεύουσα του τόνου» των Φιλιππίνων, είναι επίσης γνωστό ως η γενέτειρα του Μάνι Πακιάο, του παγκόσμιου πρωταθλητή πυγμαχίας, που αργότερα έγινε πολιτικός.

Ο Πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι οι Κρατικές Υπηρεσίες συντονίζουν την απόκρισή τους στην καταστροφή.

«Η εθνική κυβέρνηση κινητοποιείται και δεν θα αφήσουμε πίσω το Μιντανάο», υποσχέθηκε.

Διέταξε επίσης την αναστολή των μαθημάτων στις πληγείσες περιοχές μετά τον σεισμό, ο οποίος συνέπεσε με την πρώτη ημέρα της Σχολικής Χρονιάς στις Φιλιππίνες.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε από Δημοτικό Σχολείο στην επαρχία Νταβάο Οξιντένταλ, δεκάδες τρομοκρατημένοι μαθητές φαίνονται να κάθονται κουλουριασμένοι στο έδαφος που σείεται.

Το βίντεο έδειχνε επίσης ένα στέγαστρο από κυματοειδή λαμαρίνα να καταρρέει πίσω τους, αν και το σχολείο ανέφερε στην ανάρτησή του ότι κανείς δεν τραυματίστηκε.