Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Περισσότερα από 4.400 περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης από καθολικούς ιερείς έχουν εντοπιστεί στην Ιταλία τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε την Παρασκευή η οργάνωση θυμάτων Rete l’Abuso, αναζωπυρώνοντας την πίεση προς την ιταλική Καθολική Εκκλησία να αντιμετωπίσει ένα χρόνιο και βαθύ πρόβλημα.

Η εκτίμηση της οργάνωσης –της μεγαλύτερης ομάδας υποστήριξης θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς στη χώρα– βασίζεται σε μαρτυρίες θυμάτων, δικαστικά έγγραφα και δημοσιεύματα του Τύπου, όπως εξήγησε ο ιδρυτής της, Φραντσέσκο Τσανάρντι.

Η Ιταλική Διάσκεψη Επισκόπων (CEI), που πρόσφατα βρέθηκε στο στόχαστρο επικρίσεων από την Επιτροπή Προστασίας του Παιδιού του Βατικανού, δεν προέβη σε σχολιασμό των νέων δεδομένων, σύμφωνα με εκπρόσωπό της. Σε έκθεση της 16ης Οκτωβρίου, η Επιτροπή του Βατικανού σημείωσε ότι μόλις 81 από τις 226 επισκοπές της Ιταλίας απάντησαν σε ερωτηματολόγιο σχετικά με τα μέτρα προστασίας ανηλίκων – στοιχείο που καταδεικνύει, σύμφωνα με την Επιτροπή, έλλειψη διαφάνειας και συντονισμού.

Εκτεταμένο πρόβλημα και περιορισμένες αντιδράσεις

Η Καθολική Εκκλησία σε ολόκληρο τον κόσμο έχει συγκλονιστεί επί δεκαετίες από αποκαλύψεις παιδεραστίας και συγκάλυψης εγκλημάτων από ιερείς. Ωστόσο, στην Ιταλία η ιεραρχία φαίνεται να έχει δείξει περιορισμένη διάθεση να αναμετρηθεί με το ζήτημα.

Ο νέος Πάπας Λέων, ο οποίος συναντήθηκε πρόσφατα με θύματα κακοποίησης από κληρικούς, κάλεσε τους νέους επισκόπους να μην αποκρύπτουν καταγγελίες και να προχωρούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.

Ο προκάτοχός του, ο εκλιπών Πάπας Φραγκίσκος, είχε θέσει την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης ως μία από τις βασικές του προτεραιότητες, αν και τα αποτελέσματα της 12ετούς του θητείας κρίνονται αντικρουόμενα.

Τα στοιχεία της Rete l’Abuso

Η οργάνωση καταγράφει 1.250 περιπτώσεις ύποπτων κακοποιήσεων, εκ των οποίων οι 1.106 αποδίδονται σε ιερείς. Οι υπόλοιπες αφορούν μοναχές, καθηγητές θρησκευτικών, λαϊκούς εθελοντές, εκπαιδευτικούς και μέλη προσκοπικών ομάδων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της, τα θύματα ανέρχονται σε 4.625 άτομα, εκ των οποίων 4.395 κακοποιήθηκαν από ιερείς. Η συντριπτική πλειονότητα, 4.451, ήταν ανήλικοι, ενώ οι περισσότεροι –περίπου 4.100– ήταν αγόρια. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται επίσης πέντε μοναχές, 156 ευάλωτοι ενήλικες και 11 άτομα με αναπηρίες.

Από τους 1.106 φερόμενους ως δράστες ιερείς, μόλις 76 οδηγήθηκαν σε εκκλησιαστική δίκη. Από αυτούς, 17 τέθηκαν προσωρινά σε διαθεσιμότητα, 7 μετακινήθηκαν σε άλλες ενορίες, ενώ 18 καθαιρέθηκαν ή παραιτήθηκαν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πέντε αυτοκτόνησαν.

Πηγή: retelabuso.org, Reuters