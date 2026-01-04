Τουλάχιστον 40 είναι οι νεκροί από την σφοδρή επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με Αξιωματούχο της χώρας που μίλησε στους New York Times.

Χθες το πρωί (03/01) οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βομβάρδισαν το Καράκας και στη συνέχεια συνέλαβαν τον Πρόεδρο της χώρας, Νικολά Μαδούρο και τη σύζυγο του.

Βενεζουελάνος Αξιωματούχος μίλησε για την αμερικανική επίθεση στους New York Times, διατηρώντας την ανωνυμία του και δήλωσε πως ανάμεσα στα θύματα υπάρχουν στρατιωτικοί, αλλά και άμαχοι.

Δείτε βίντεο από την επίθεση των ΗΠΑ στο Καράκας:

Οι δηλώσεις του Τραμπ και η πραγματικότητα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, το Σάββατο, δήλωσε ότι δεν σκοτώθηκαν Αμερικανοί στρατιώτες. Yπονόησε, όμως ότι ορισμένοι στρατιωτικοί είχαν τραυματιστεί.

Ωστόσο, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν δήλωσε αργότερα την ίδια μέρα ότι ένα ελικόπτερο είχε χτυπηθεί αλλά «παρέμενε σε θέση πτήσης» και ότι όλα τα αμερικανικά αεροσκάφη «επέστρεψαν στη βάση τους».

Αμέσως μετά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ, ξεκίνησαν να έρχονται στο φως λεπτομέρειες σχετικά με τους υπόλοιπους θανάτους.

Στην Κάτια Λα Μαρ, παραθαλάσσια περιοχή δυτικά του αεροδρομίου του Καράκας, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της.

Από την επίθεση σκοτώθηκε και η 80χρονη Ρόσα Γκονζάλες και τραυματίστηκε σοβαρά ο ανιψιός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις άνδρες προσπάθησαν να σώσουν την 80χρονη μετά την αεροπορική επιδρομή. Τη μετέφεραν σε μια μοτοσικλέτα και την πήγαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο ανιψιός της 80χρονης δήλωσε ότι έπεσε κάτω όταν άκουσε την πρώτη έκρηξη περίπου στις 2 π.μ. (τοπική ώρα), και παραλίγο να χάσει το μάτι του. Έχει τρία ράμματα στο πλάι του προσώπου του.

Τέλος, γείτονας τους, ένας 70χρονος άνδρας ονόματι Χόρχε δήλωσε ότι έχασε τα πάντα στην επίθεση των ΗΠΑ.

Ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος και φοβισμένος κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ενώ αναμένονται και τα επίσημα στοιχεία των Αρχών.