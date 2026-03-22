Περισσότερους από 400 βαλλιστικούς πυραύλους έχει εκτοξεύσει το Ιράν προς το Ισραήλ από τις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος κάνει λόγο για ποσοστό αναχαίτισης που αγγίζει το 92%.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, τα συστήματα αεράμυνας έχουν επιτύχει «εξαιρετικά ποσοστά αναχαίτισης», επισημαίνοντας ωστόσο ότι έχουν καταγραφεί τέσσερα περιστατικά άμεσης πρόσκρουσης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι πύραυλοι που χρησιμοποιεί το Ιράν δεν παρουσιάζουν διαφοροποίηση σε σχέση με προηγούμενες επιθέσεις.

Σημειώνεται πως το βράδυ του Σαββάτου, δύο ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν τις πόλεις Ντιμόνα και Αράντ στο νότιο Ισραήλ, τραυματίζοντας περισσότερους από 100 ανθρώπους και προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές, κυρίως σε κατοικημένες περιοχές. Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι δεν αναχαιτίστηκαν, πλήττοντας απευθείας τους στόχους τους.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η Ντιμόνα φιλοξενεί κέντρο στρατηγικής πυρηνικής έρευνας, με το σημείο πρόσκρουσης να εντοπίζεται σε μικρή απόσταση από τις εγκαταστάσεις.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός Τύπος εμφανίζεται επιφυλακτικός για την εξέλιξη της σύγκρουσης. Όπως σημειώνεται, το Ισραήλ εισέρχεται στην τέταρτη εβδομάδα των πολεμικών επιχειρήσεων με αυξημένη αβεβαιότητα, ενώ δεν αποκλείεται η σύγκρουση να εξελιχθεί σε έναν παρατεταμένο πόλεμο φθοράς, παρά τις μέχρι στιγμής επιχειρησιακές επιτυχίες.