Τουλάχιστον 52 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 154 τραυματίστηκαν εξαιτίας των ισραηλινών πληγμάτων σε περιοχές του Λιβάνου που θεωρούνται προπύργια της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της Βηρυτού.

Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 31 νεκρούς και 149 τραυματίες.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στα νότια προάστια της Βηρυτού, καθώς επίσης και στο νότιο και ανατολικό τμήμα του Λιβάνου, ανάγκασαν περισσότερους από 28.500 κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με τις λιβανικές Αρχές.