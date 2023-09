Μια επίθεση αυτοκτονίας και μια ακόμα έκρηξη σημειώθηκαν σε δύο τεμένη στο Πακιστάν, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 57 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πάνω από 60 να τραυματιστούν εν μέσω εκδηλώσεων για τον εορτασμό της γέννησης του προφήτη Μωάμεθ, σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών υγείας και την αστυνομία.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει έως τώρα την ευθύνη για τις φονικές εκρήξεις, η μία εκ των οποίων είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να εγκλωβιστούν στα συντρίμμια. Οι επιθέσεις σημειώνονται εν μέσω κλιμάκωσης των επιθέσεων από ένοπλες οργανώσεις, αυξάνοντας τις πιέσεις στις δυνάμεις ασφαλείας ενόψει των εθνικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο.

Η πρώτη έκρηξη, στη νοτιοδυτική επαρχία του Μπαλουτσιστάν, είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 52 άνθρωποι, σύμφωνα με τον Αμπντούλ Ρασίντ, αξιωματούχο των περιφερειακών υπηρεσιών υγείας.

«Ο βομβιστής πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε επάνω του κοντά σε όχημα της αστυνομίας, σε κοντινή απόσταση από το Τέμενος Μαντίνα, όπου συγκεντρωνόταν κόσμος», προσέθεσε ο Μουνίρ Άχμεντ, υψηλόβαθμος αξιωματικός της αστυνομίας.

