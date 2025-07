Η ανεπαρκής προετοιμασία για αντιμετώπιση των καταρρακτωδών βροχών που έπληξαν την πόλη του Πεκίνου, είναι η αιτία για τον θάνατο 44 ανθρώπων -συνολικά πάνω από 60 στη βόρεια Κίνα- και την εξαφάνιση 9 άλλων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

Τμήματα της βόρειας Κίνας, κυρίως η πρωτεύουσα, έχουν πληγεί τις τελευταίες ημέρες από φονικές πλημμύρες που έχουν αναγκάσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Σύμφωνα με τον νεότερο, σημερινό απολογισμό, στο Πεκίνο «44 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 9 αγνοούνται», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Σία Λινμάο, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του δήμου της κινεζικής πρωτεύουσας.

«Μεταξύ 23 και 29 Ιουλίου, το Πεκίνο δέχθηκε ακραία βροχόπτωση», πρόσθεσε ο ίδιος, διευκρινίζοντας ότι οι βροχές είχαν προκαλέσει «σημαντικές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές», με 31 νεκρούς να καταγράφονται σε δομή για ηλικιωμένους.

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 30 νεκρούς στην κινεζική πρωτεύουσα, με τις πληγείσες περιοχές να εντοπίζονται κυρίως σε μια ημιαγροτική ζώνη, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης.

