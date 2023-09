Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις καταρρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες που έπληξαν την Τουρκία τις τελευταίες δύο ημέρες, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ένας άνθρωπος αγνοείται στην επαρχία Κιρκλαρελί (Σαράντα Εκκλησιές).

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γιερλίκαγια ανακοίνωσε ότι από τους 31 τραυματίες οι οκτώ παραμένουν για νοσηλεία σε νοσοκομεία της Κωνσταντινούπολης, όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χείμαρρους. Ένας σταθμός του μετρό πλημμύρισε εν μέρει και δεκάδες άνθρωποι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από το κτίριο μιας δημοτικής βιβλιοθήκης, μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Live now in City of Istanbul Turkey heavy flood destroying life and property 🙏🙏 May God have mercy on them pic.twitter.com/khzr3vsKTH

— Uchenna Justice (@UchennaJustice3) September 6, 2023

