Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές του Ισραήλ αφού οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε έκρηξη στα βόρεια της χώρας.

Την είδηση επιβεβαίωσαν διασώστες και η αστυνομία, ενώ ο στρατός ανακοίνωσε ότι στρατιώτες και ελικόπτερα είχαν αποσταλεί στο σημείο.

Ο Magen David Adom (MDA), ο αντίστοιχος του Ερυθρού Σταυρού στο Ισραήλ, τόνισε ότι οι διασώστες περιέθαλψαν «οκτώ άτομα με σοβαρά ή μέτρια τραύματα, καθώς και άλλους με ελαφρά τραύματα» μετά την έκρηξη, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, σημειώθηκε κοντά στην πόλη Νεότ Μορντεχάι, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε ότι η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από μη εκραγέντα πυρομαχικά.

Σύμφωνα με το Times of Israel, οι τραυματίες ήταν πεζοπόροι που έκαναν πορεία στην περιοχή.