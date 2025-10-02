Ο σεισμός που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι (02/10), με επίκεντρο την περιοχή Ηράκλεια στη Ραιδεστό, στην ανατολική Θράκη, κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη. Δεκαεπτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον πανικό τους, προσπαθώντας να βγουν έξω από τα κτίρια.

Η AFAD ανακοίνωσε ότι «προς το παρόν δεν υπάρχουν ανεπιθύμητα συμβάντα μετά τον σεισμό μεγέθους 5,0 Ρίχτερ που σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών της Ηράκλειας στη Ραιδεστό, στη Θάλασσα του Μαρμαρά, στις 2:55 μ.μ. Οι έρευνες επί του πεδίου βρίσκονται σε εξέλιξη».

BREAKING: A 5.1 magnitude earthquake struck Turkey, shaking buildings in Istanbul. Emergency teams are assessing possible damage. No casualty reports yet. Residents urged to remain alert. pic.twitter.com/rqyuvv9GTI — Gen. Quacker 🦆 | الجنرال كواكر (@theantypot68475) October 2, 2025

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, δεν εντοπίζονται ζημιές, και οι σεισμολόγοι είναι μέχρι στιγμής καθησυχαστικοί. Ο Τούρκος σεισμολόγος Σουλεϊμάν Παμπάλ σχολίασε πως «η περιοχή δεν περιέχει κανένα τμήμα ρήγματος που να μπορεί να προκαλέσει μεγάλο σεισμό. Δεν επηρεάζει, ούτε προκαλεί άλλα ρήγματα».

Από την πλευρά του ο Νομάρχης της Κωνσταντινούπολης, επιβεβαίωσε πως «μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στην Κωνσταντινούπολη. Οι ομάδες μας έχουν ξεκινήσει έρευνες σε όλη την πόλη. Ζητάμε από τους πολίτες μας να μην πλησιάζουν κατασκευές, που διαπιστώνουν ότι έχουν υποστεί ζημιές, και να ακολουθούν πιστά τις δηλώσεις των αρμόδιων Αρχών».

Διευκρίνισε ωστόσο, ότι δεκαεπτά άνθρωποι έπαθαν κρίσεις πανικού και τραυματίστηκαν, αλλά χωρίς να υπάρχει κάποια ορατή καταστροφή.

Πανικός στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης

Παρά την έλλειψη άμεσων ζημιών, η αντίδραση των κατοίκων ήταν έντονη και βγήκαν πανικόβλητοι στους δρόμους. Παράλληλα, λόγω του σεισμού, η αεροπορική κίνηση στα αεροδρόμια της Κωνσταντινούπολης ανεστάλη για περίπου πέντε λεπτά, προκειμένου να ελεγχθούν οι διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, η κίνηση επανήλθε στο φυσιολογικό.