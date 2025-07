Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σοβαρές υλικές ζημιές καταγράφηκαν μετά τη σειρά ισχυρών σεισμών που έπληξε την Τρίτη (8/7), μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα), τη Γουατεμάλα, δήλωσε εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας της χώρας.

«Δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες», έπειτα από κατάρρευση που έθαψε όχημα στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης της Γουατεμάλας, της πρωτεύουσας, είπε σε δημοσιογράφους ο διευθυντής επικοινωνίας της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών, Αντρές Εράσο.

Rockfalls after the M5.6 earthquake earlier in Guatemala…pic.twitter.com/bWsC0fL0tY

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 8, 2025