Οι σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν το Σαββατοκύριακο τις επαρχίες Γκουανγκντόνγκ και Κουανγκσί, στη νότια Κίνα, είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον έξι άνθρωποι, ενώ προκάλεσαν προβλήματα στις σιδηροδρομικές μεταφορές και στο σύστημα ηλεκτροδότησης, μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ, με τις Αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για πλημμύρες και κατολισθήσεις σε περιοχές της χώρας.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Κίνας εξέδωσε πολλαπλές προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχοπτώσεις στις επαρχίες Τσιανγκσί, Τσετσιάνγκ, Φουτσιάν, Κουανγκσί και Γκουανγκντόνγκ και στη βορειοδυτική επαρχία Σιντζιάνγκ από την Κυριακή έως τη Δευτέρα, μετέδωσε το κινεζικό Πρακτορείο Ειδήσεων Xinhua.

Yangjiang in Guangdong in China was hit by intense rainstorms, with an incredible 128 mm falling in just one hour and a total of 551 mm recorded over six hours. An extreme downpour by any measure.pic.twitter.com/WIN33RW55C

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 18, 2025