Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν και ιδιωτικές κατοικίες υπέστησαν ζημιές από τρεις τηλεκατευθυνόμενες βόμβες που εκτόξευσαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, όπως ανέφεραν τοπικές πηγές.

🇺🇦 ❗️ OBA Chairman Oleg Sinegubov published photos from one of the sites of today’s bombing in Kharkov 👇 https://t.co/2PhWe2De3F pic.twitter.com/5cRgvDqp35

— Non Sibi Sed Aliis (@corRUSpondent) June 10, 2024