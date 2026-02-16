Έκρηξη σε κατάστημα πυροτεχνημάτων στην ανατολική Κίνα στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισε δυο ακόμη, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Σε εξέλιξη η έρευνα των Αρχών

Σύμφωνα με τοπικές Αρχές του νομού Ντονγκχάι της επαρχίας Τζιανγκσού, η έκρηξη προκλήθηκε περίπου στις 14:30 (τοπική ώρα) από εκτόξευση πυροτεχνημάτων από έναν ή περισσότερους κατοίκους κοντά στο κατάστημα. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι υπεύθυνοι έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Σημειώνεται ότι στις αγροτικές περιοχές της Κίνας, οι κάτοικοι συνηθίζουν να ανάβουν βεγγαλικά και πετούν πυροτεχνήματα για τον εορτασμό σημαντικών γεγονότων, όπως η εορτή της Σεληνιακής Πρωτοχρονιάς, η οποία φέτος πέφτει την Τρίτη.

Πηγές: ertnnews, AFP

