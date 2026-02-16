Έκρηξη σε κατάστημα πυροτεχνημάτων στην ανατολική Κίνα στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισε δυο ακόμη, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Σε εξέλιξη η έρευνα των Αρχών

Σύμφωνα με τοπικές Αρχές του νομού Ντονγκχάι της επαρχίας Τζιανγκσού, η έκρηξη προκλήθηκε περίπου στις 14:30 (τοπική ώρα) από εκτόξευση πυροτεχνημάτων από έναν ή περισσότερους κατοίκους κοντά στο κατάστημα. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι υπεύθυνοι έχουν τεθεί υπό κράτηση.

An explosion hit a fireworks shop in Donghai County, Lianyungang, Jiangsu on Feb 15 at around 2:30 pm, after improper personal use of fireworks ignited nearby stock. The fire was extinguished by 4 pm. Eight people were killed and two suffered minor burns. An investigation is… pic.twitter.com/dfUoVWy25y — Shanghai Daily (@shanghaidaily) February 16, 2026

Σημειώνεται ότι στις αγροτικές περιοχές της Κίνας, οι κάτοικοι συνηθίζουν να ανάβουν βεγγαλικά και πετούν πυροτεχνήματα για τον εορτασμό σημαντικών γεγονότων, όπως η εορτή της Σεληνιακής Πρωτοχρονιάς, η οποία φέτος πέφτει την Τρίτη.

Πηγές: ertnnews, AFP