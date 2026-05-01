Τουλάχιστον πέντε δασικές πυρκαγιές μαίνονται στην Ολλανδία, οδηγώντας κυρίως στην εκκένωση του πολιτικού αεροδρομίου του Κέμπεν στα σύνορα με το Βέλγιο, σύμφωνα με τις Αρχές.

Την επομένη μιας φωτιάς που εκδηλώθηκε σε ένα πεδίο βολής πυροβολικού του ολλανδικού στρατού, στην περιοχή Τ Χάρντε (ανατολικά), δύο πυρκαγιές ξέσπασαν στις αρχές του απογεύματος τοπική ώρα σε άλλα πεδία στρατιωτικής εκπαίδευσης, κοντά στο Βέερτ (νοτιοανατολικά) και το Όιρσχοτ (νότια).

Η πυρκαγιά στο Χάρντε δεν έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο μέχρι στιγμής, αν και έχει σε μεγάλο βαθμό περιοριστεί.

Άλλες εστίες μικρότερης έκτασης ξέσπασαν επίσης το απόγευμα τοπική ώρα στις περιοχές Νόορντβιτκ (δυτικά) και Κέσελ (νοτιοανατολικά).

Στο πολιτικό αεροδρόμιο του Κέμπεν, που βρίσκεται στην κοινότητα Μπούντελ, κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο, κοντά στο Βέερτ, ήταν σε εξέλιξη επιχείρηση εκκένωσης το απόγευμα τοπική ώρα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι οποίες κατέταξαν τη φωτιά σε επίπεδο συναγερμού 3, «μια σοβαρότερη κατάσταση, που έχει αντίκτυπο στην περιοχή».

Ο στρατηγός Όνο Άισελσάιμ, διοικητής των ολλανδικών ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως ελήφθησαν επιπλέον μέτρα για τα στρατιωτικά γυμνάσια εξαιτίας της ξηρασίας που πλήττει τη χώρα.

Εντούτοις, διευκρίνισε πως τα γυμνάσια που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν θα διακοπούν και είναι ακόμη πολύ νωρίς για να επιβεβαιωθεί πως στρατιωτικοί ευθύνονται, σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Ο Ολλανδός συντονιστής στη μάχη κατά των δασικών πυρκαγιών του Ινστιτούτου Δημοσίας Ασφάλειας Έντγουιν Κοκ δήλωσε από την πλευρά του ότι οι πόροι εξαντλούνται.

«Έχουμε σε εξέλιξη αρκετές μεγάλες πυρκαγιές και διαθέσιμη μονάχα μία ομάδα ελικοπτέρων», τόνισε σε δηλώσεις του στο κρατικό ΜΜΕ NOS.

«Με πέντε πυρκαγιές που εξελίσσονται ταυτόχρονα, πρόκειται για μια πρωτόγνωρη κατάσταση, ακόμα και για εμάς», συμπλήρωσε ο ίδιος.

