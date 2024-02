Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 18 τραυματίστηκαν από πυραυλική επίθεση της Ουκρανίας εναντίον της πόλης Μπέλγκοροντ, στη νότια Ρωσία, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα ρωσοουκρανικά σύνορα, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας αυτής.

«Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Μπέλγκοροντ, ανάμεσά τους ένα παιδί, και 18 άλλοι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων πέντε παιδιά», έγραψε ο Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ στον λογαριασμό του στο Telegram.

23 is now the number #Russia says have been injured in the explosion at the shopping centre in #Belgorod.

Nearby houses and cars were also affected by the size of the blast and flying debris. pic.twitter.com/l12a9PjyvK

— Tim White (@TWMCLtd) February 15, 2024

