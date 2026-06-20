Νέες απώλειες αμάχων καταγράφονται σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου , στη Λωρίδα της Γάζας, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετικά εύθραυστη κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο.

Σύμφωνα με επίσημες νοσοκομειακές πηγές, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους τρεις γυναίκες και ένα ανήλικο παιδί, έπεσαν νεκροί από ισραηλινά πυρά, σε δύο διαφορετικά περιστατικά, στον παλαιστινιακό θύλακα.

Τα πλήγματα αυτά σημειώνονται σε μια περίοδο όπου βρίσκεται σε ισχύ συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Στην πόλη της Γάζας, οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον συγκροτήματος κατοικιών στην συνοικία Σάμπρα.

Από το πλήγμα ισοπεδώθηκε ένα διαμέρισμα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις Παλαιστίνιοι, δύο γυναίκες, ένας άνδρας και ένα παιδί.

Από τα ερείπια ανασύρθηκαν επίσης πολλοί τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στα εναπομείναντα νοσοκομεία της περιοχής.

Σε ένα δεύτερο, ξεχωριστό περιστατικό στον βόρειο τομέα της Γάζας, στην περιοχή Μπέιτ Λάχια, ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ και σκότωσαν μία γυναίκα κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Μέχρι στιγμής, ο ισραηλινός στρατός (IDF) δεν έχει σχολιάσει επίσημα τις δύο επιχειρήσεις.

Πάνω από 1.010 νεκροί υπό το καθεστώς της «κατάπαυσης του πυρός»

Η εκεχειρία που εφαρμόζεται στην περιοχή από τον περασμένο Οκτώβριο έχει αποτρέψει τις ισοπεδωτικές στρατιωτικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας, ωστόσο το σκηνικό του πολέμου παραμένει ενεργό.

Η κυβέρνηση και ο στρατός του Ισραήλ υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες επί μέρους επιθέσεις είναι αναγκαίες και έχουν καθαρά προληπτικό χαρακτήρα, στοχεύοντας στην αποτροπή επικείμενων τρομοκρατικών χτυπημάτων από τη Χαμάς και άλλες ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις.

Από την άλλη πλευρά, το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 1.010 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί υπό το καθεστώς της εκεχειρίας.