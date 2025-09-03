Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (3/9) στη Λισαβόνα, όταν το εμβληματικό τελεφερίκ «Γκλόρια», που είναι πολύ δημοφιλές στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη.

Higher quality footage of the derailment of Lisbon’s iconic Gloria Funicular, also known as the Elevador Da Glória. https://t.co/xcUYeVX5cf pic.twitter.com/ykUEubs7Vf — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 3, 2025

BREAKING: Lisbon’s iconic Gloria Funicular, also known as the Elevador Da Glória, has derailed, at least 20 victims. pic.twitter.com/WQCf0r29xZ — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 3, 2025

Το βαγόνι εκτροχιάστηκε, όταν έσπασαν τα σύρματα που το κρατούσαν, χωρίς μέχρι στιγμής να γίνουν γνωστές οι αιτίες και περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του CNN Portugal, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις νεκροί και πάνω από 20 τραυματίες.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε το ατύχημα, αλλά δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.

Δύο από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε σε δηλώσεις της η διευθύντρια της Πολιτικής Προστασίας, Μαργκαρίτα Κάστρο Μάρτινς.