Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (3/9) στη Λισαβόνα, όταν το εμβληματικό τελεφερίκ «Γκλόρια», που είναι πολύ δημοφιλές στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη.

 

 

Το βαγόνι εκτροχιάστηκε, όταν έσπασαν τα σύρματα που το κρατούσαν, χωρίς  μέχρι στιγμής να γίνουν γνωστές οι αιτίες και περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του CNN Portugal,  υπάρχουν τουλάχιστον τρεις νεκροί και πάνω από 20 τραυματίες.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε το ατύχημα, αλλά δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.

Δύο από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε σε δηλώσεις της η διευθύντρια της Πολιτικής Προστασίας, Μαργκαρίτα Κάστρο Μάρτινς.

