Η τουριστική σεζόν άνοιξε και στο Αφγανιστάν. Με πολύ δόση μαύρου χιούμορ, οι Ταλιμπάν κυκλοφόρησαν μια πρωτότυπη διαφήμιση προσκαλώντας τους τουρίστες, και ειδικά τους Αμερικανούς, να επισκεφθούν τη χώρα.

Το βίντεο ξεκινάει με Αμερικανούς ομήρους με σακούλες στο κεφάλι, με έναν Ταλιμπάν να δηλώνει: «έχουμε ένα μήνυμα στην Αμερική». Στη συνέχεια βγάζει την κουκούλα από έναν Αμερικανό «όμηρο», ο οποίος δηλώνει χαμογελώντας «καλώς ήρθατε στο Αφγανιστάν!».

Οι Ταλιμπάν υπόσχονται αξέχαστες εμπειρίες και απόλυτη ασφάλεια! Φυσικά από το βίντεο λείπει εντελώς κάθε γυναικεία παρουσία.

Πολλοί να κάνουν λόγο για νοσηρή αίσθηση του χιούμορ, ενώ άλλοι μιλούν για ευρηματικότητα. Κατά τα άλλα στο βίντεο βλέπετε τα άγρια εξωτικά τοπία της χώρας, σοβιετικά τανκς, και φυσικά πολλά καλάσνικοφ.

The Taliban released the cutest promo and are inviting tourists to visit 🏞️🕌

They promise unforgettable experiences and complete safety! pic.twitter.com/pfztG5jjtO

— NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2025