Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Μια σοβαρή κρίση ανθρωπο/ζωικού χαρακτήρα σημειώνεται αυτή την περίοδο στα τουρκικά ύδατα, όπου περίπου 3 χιλιάδες αγελάδες, προερχόμενες από την Ουρουγουάη, παραμένουν εγκλωβισμένες στο φορτηγό πλοίο Spiridon II.

Spiridon II’ye dün saman yüklendi. Bazı ineklerin susuzluktan boruları yaladığı görüldü. Güvertedeki beyaz büyük torbalarda ölen ineklerin olduğunu tahmin ediyoruz. Gemi şu an Bandırma açıklarında demirli ve açık kaynaklarda varış limanı olarak Bandırma görülüyor. pic.twitter.com/QtbcTBLTFa — Animal Save Türkiye (@AnimalSaveTR) November 10, 2025

Το πλοίο απέπλευσε από την Ουρουγουάη στις 19 Σεπτεμβρίου και αγκυροβόλησε στα ανοιχτά της Μπαντίρμα (σ.σ. Πάνορμο) στις 21 Οκτωβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής κυβέρνησης.

Η καθυστέρηση στην αποβίβαση των ζώων οφείλεται σε προβλήματα με υγειονομικά και εμπορικά έγγραφα.

Οι επιθεωρήσεις των αρχών έδειξαν ότι 469 αγελάδες δεν αντιστοιχούσαν στις υποβληθείσες λίστες, ενώ πολλά ζώα δεν έφεραν ηλεκτρονικά τσιπ ή τη συμβατική σήμανση στα αυτιά. Λόγω αυτής της αναντιστοιχίας, η άδεια εισαγωγής απορρίφθηκε.

Η κατάσταση των ζώων έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση AWF (Animal Welfare Foundation), τουλάχιστον 48 αγελάδες έχουν ήδη πεθάνει κατά τη διάρκεια παραμονής τους στη θάλασσα. Το φορτίο προοριζόταν για την Τουρκία και χώρες της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων και το Ισραήλ, σύμφωνα με τη γαλλική ΜΚΟ Robin des Bois.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως ο ιστότοπος DenizHaber, ανέφεραν ότι η δυσοσμία από το πλοίο έγινε αισθητή στους κατοίκους της περιοχής όταν το πλοίο επέτρεψε για λίγο να δέσει στο λιμάνι της Μπαντίρμα προκειμένου να φορτώσει άχυρα και ζωοτροφές.

Το Spiridon II, σημαίας Τόγκο, είναι ηλικίας 52 ετών και σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις «θα έπρεπε να είχε αποσυρθεί πριν τουλάχιστον 20 χρόνια». Πρόκειται για ρωσικό φορτηγό πλοίο πολλαπλού σκοπού, το οποίο μετατράπηκε το 2011 σε πλοίο μεταφοράς ζώων.

Η τουρκική κυβέρνηση δήλωσε ότι οι εξαγωγείς έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη αμφισβητώντας την απόφαση της κτηνιατρικής υπηρεσίας, ενώ οι αρχές τόνισαν ότι η απόφαση για την αποτροπή αποβίβασης των ζώων λήφθηκε για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των ζώων.

Το περιστατικό εγείρει σοβαρά ηθικά, εμπορικά και νομικά ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση της μεταφοράς ζωντανών ζώων και τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτά παραμένουν επί εβδομάδες στα αμπάρια ενός πλοίου χωρίς χώρο, ήλιο και επαρκές οξυγόνο, με ότι αυτό συνεπάγεται τόσο για την ποιότητα των προϊόντων που θα προέλθουν από αυτά τα ζώα, όσο και για τα ίδια τα ζώα.

Με πληροφορίες από: Denizhaer.com